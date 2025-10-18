Ще се вдигнат ли тарифите на такситата в София, решават в понеделник

Комисията по транспорт и пътна безопасност на Столичния общински съвет (СОС) се очаква да обсъди на заседанието си в понеделник предложенията на таксиметровия бранш за актуализирането на таксиметровите услуги в София. Точката е седма в дневния ред, който е публикуван на интернет страницата на СОС. Исканията за актуализация са отправени от Националния таксиметров синдикат и „Съюз Такси".

Красимир Цветков, дългогодишен таксиметров шофьор и председател на Националния таксиметров синдикат, съобщи за БТА, че по темата вече са проведени срещи между представители на бранша с новия заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев, както и с председателя на ресорната комисия Иван Таков.

По думите на Красимир Цветков последната актуализация на цените е правена октомври 2022 г., като е влязла в сила на 1 януари 2023 г., отразявайки икономическата ситуация към онзи момент. Според председателя на синдиката обаче сега е необходима нова актуализация. Цветков се позова на завишените цени на застраховката „Гражданска отговорност", завишените разходи по амортизация на автомобилите, както и увеличената такса за годишното разрешително.

От синдиката искат над 40% увеличение на цените – 1,72 лв. дневна тарифа на километър, както и 2 лв. нощна тарифа.

В позиция, изпратена до медиите, от „Съюз Такси" посочиха, че минималните и максималните тарифи в София, според закона, следва да се вдигнат с минимум 20%. Оттам се позовават на данните на Националния статистически институт, според които от предното вдигане на тарифите до днес инфлацията е нараснала с 16,3%, а тя влияе на всяко от разходните направления за таксиметровата дейност. В същото време следва да се добавят още около 4% поради нараснали други разходи.

Към момента в Столичната община (СО) и Столичния общински съвет (СОС) са постъпили различни предложения от браншови организации с исканията за увеличение на цените на таксиметровите услуги. Те ще бъдат разгледани. Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози, общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз, потвърдиха от Столична община.