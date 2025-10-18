ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Буруджиева: С изявите си Борисов фокусира всички п...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21527911 www.24chasa.bg

Трима са загинали в катастрофи през изминалото денонощие

1500
Снимка: Pixabay

Трима души са загинали, а 15 са ранени в станалите 12 тежки катастрофи през изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР. На територията на столицата са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие, един човек е ранен.

От началото на октомври 2025 г. в катастрофи са загинали 18 човека, а 333 са ранени. От началото на годината загиналите в пътни инциденти са 345, показват още данните на МВР. При сравнение с реалните данни за загиналите – 359, през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!