Приключи седмата активация на Противоминната военноморска група в Черно море

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Седмата активация на Противоминната група в Черно море (MCM Black Sea), която беше под командването на Военноморските сили на Румъния, приключи на 17 октомври 2025 г. в пристанище Истанбул, Турция. От състава на Българските военноморски сили участие взеха базов миночистач „Шквал" и офицери в бреговия и походния щаб на тактическото формирование, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Групата бе създадена през 2024 г. в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителствата на България, Румъния и Турция за гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.

По време на активацията MCM Black Sea се включи и в многонационалното учение „POSEIDON 25", домакинствано на ротационен принцип от Румъния и България. В рамките на учението бяха отработени действия свързани с провеждане на операции по разузнаване и наблюдение, провеждане на противоминни действия в определени зони, действия по търсене и спасяване при необходимост, интегриране на силите и участие в съвместни учения с цел обмен на опит, подобряване на оперативната съвместимост и принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море.

