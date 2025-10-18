Котел откри първия в България Възрожденски летен атракцион

Котел направи още една крачка към съхраняването на своя възрожденски дух, като откри първия в България Възрожденски летен атракцион в местността „Дълга поляна". Той предлага история, природа и интерактивни преживявания за цялото семейство, съобщиха от пресцентъра на общината.

Атракционът е замислен като своеобразен портал към културно-историческото и туристическото богатство на региона, който съчетава традицията на Възраждането с живия дух на съвременния Котел. Разположен сред зеленината на „Дълга поляна", новият комплекс представя богатото биоразнообразие и архитектурното наследство на Котел в интерактивна, тематично зонирана среда. Пространството включва три основни зони – „Възрожденска архитектура", „Късна античност" и „Биологично разнообразие", както и дървени и въжени люлки, катерушки, мостчета, огледални инсталации, къщички, павилион с възрожденска стая и музей на образованието от времето на социализма, уютни кътове за отдих и сцена, предвидена за концерти и театрални постановки. Местните хора посрещнаха с интерес новия аткракцион. Снимка: Община Котел

„Котел винаги ще бъде градът, който пази и съживява българския възрожденски дух. С този атракцион направихме крачка към развитието на туризма и превръщането на Котел в място за преживяване и вдъхновение. Следващият етап от идеята е изграждането на крепост, напомняща за времето на хан Аспарух – с ровове, бойници и падащ мост. Благодаря на всички, които вложиха труд, сърце и вяра в тази кауза", каза кметът Коста Каранашев.

С реализацията на Възрожденския летен атракцион Община Котел постави нов акцент в туристическата карта на България, показвайки, че духът на Възраждането е жив и че историята продължава да вдъхновява, коментират от общината.

