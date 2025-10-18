Община Павел баня си върна градския плаж, започна ремонт

Прогнозата е, че ще заработи отново през месец май 2027 година

В Павел баня бе дадено началото на ремонт на общинския плаж, след като общината си върна собствеността му, съобщиха от нейния пресцентър. На символичната първа копка присъстваха кметът Иса Бесоолу, който има главната заслуга за придобиване на плажа от общината и намирането на средства за ремонта му, заедно с председателя на общинския съвет Милена Паунова, общинските съветници, кметове на населени места, хора от общинска администрация и граждани.

"Виждате какъв внушителен и като площ, и като възможности, обект общината беше загубила в годините. Важното е, че си го върнахме и вече плажът е общински. Оттук насетне ще трябва да го възстановим и той да има своята добавена стойност за нашата община", заяви кметът Иса Бесоолу. Той се обърна към председателя на Общинския съвет Милена Паунова и към общинските съветници и допълни, че предстои всички, заедно с него, да се погрижат за това плажът да заработи отново като общинска собственост, а средствата за ремонтните дейности да бъдат осигурени от субсидията за капиталови разходи и от туристическия данък за 2026 г. Изоставен в годините, днес плажът тъне в разруха. Снимка: Община Павел баня

Докато бяха на територията на плажа, кметът Иса Бесоолу обясни на присъстващите трудностите, през които общината е преминала, за да стане отново собственик на плажа си. Градоначалникът отговори и на всички въпроси на присъстващите за бъдещето на обекта. Той подчерта, че започва проектиране на плажа, който ще остане общинска собственост, поне докато той е кмет на Павел баня. Що се отнася до детайлите по новия облик на обекта, Иса Бесоолу напомни, че ще направи и публично обсъждане.

Преди повече от 15 години общинският плаж бе продаден на частни лица - процедура, която сега се оказва незаконна. През повечето от това време той беше изоставен в разруха. След дълги дела, в началото на първия мандат на кмета Иса Бесоолу, имотът бе възстановен на общината като публична общинска собственост с право на ползване само в името на интересите на всички граждани на община Павел баня.