Условна присъда уговори мъж, спипан да шофира микробуса си пиян в първомайско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще плати и глоба от 190 лв.

51-годишен жител на Първомай, седнал зад волана пиян, договори условна присъда от 7 месеца с изпитателен срок от три години.

На 8 юни т.г. мъжът бил спрян за проверка с микробуса си „Пежо Партнер" от униформените в първомайското село Караджалово. Полицаите го тествали за алкохол и дрегерът отчел 1,45 промила. След това го задържали за 24 часа.

4 месеца по-късно мъжът, който работи като бояджия във Великобритания, се споразумя с прокуратурата в Пловдив, а Районният съд в Първомай е одобрил договорката. Той остава без право да управлява МПС за 7 месеца, а микробусът му е отнет в полза на държавата. Глобата му е 190 лв. За химическа експертиза дължи на МВР 89,94 лева.