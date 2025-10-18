ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда уговори мъж, спипан да шофира микробуса си пиян в първомайско село

Мая Вакрилова

[email protected]

Районният съд в Първомай. Снимка: Никола Михайлов

Ще плати и глоба от 190 лв.

51-годишен жител на Първомай, седнал зад волана пиян, договори условна присъда от 7 месеца с изпитателен срок от три години.

На 8 юни т.г. мъжът бил спрян за проверка с микробуса си „Пежо Партнер" от униформените в първомайското село Караджалово. Полицаите го тествали за алкохол и дрегерът отчел 1,45 промила. След това го задържали за 24 часа.

4 месеца по-късно мъжът, който работи като бояджия във Великобритания, се споразумя с прокуратурата в Пловдив, а Районният съд в Първомай е одобрил договорката. Той остава без право да управлява МПС за 7 месеца, а микробусът му е отнет в полза на държавата. Глобата му е 190 лв. За химическа експертиза дължи на МВР 89,94 лева.

Районният съд в Първомай.

