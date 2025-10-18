Ролята на адвоката за върховенството на правото обсъдиха на конференция в Трявна

Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото обсъдиха на конференция в Трявна.

Есенната национална конференция на българската адвокатура в Трявна започна на 17 и ще продължи до 19 октомври. Тя започна с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет, среща на главния секретар на съвета със секретарите на адвокатските колегии в страната.

Правото на защита в България е абсолютна предпоставка към справедлив процес, посочи за БТА председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.

По думите му адвокатурата в известен исторически период, последните години, е "натискана в ъгъла" по различни причини. Това е така, защото адвокатът е независим и свободен, няма началници. Понеже адвокатът си е сам началник, невинаги се харесва на властимащите, коментира Дерменджиев.

Областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова посочи, че в региона на Габрово адвокатите ще намерят най-добрите решения за бъдещето на адвокатурата.

Тя смята, че темата, която е поставена на форума - „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото“, е важна и значима, обществото очаква справедливост и сигурност.

Председателят на Административен съд – Габрово Галин Косев каза, че без участието на адвоката е невъзможно да има баланс в съдебната система.

Според Косев без адвокати съдебната система няма как да функционира пълноценно. Това е ролята, която са приели адвокатите, тя е тежка. Ежедневна е борбата на адвокатите за справедливост и баланс, каза още Косев.

За мен адвокатът не е просто защитник на човека, той е защитник на справедливостта, каза заместник-кметът на Трявна Жасмина Лазарова. По думите на Лазарова форумът засяга сериозни теми. Лазарова допълни, че се надява от конференцията в Трявна да излязат много нови идеи.

Кметът на Габрово Таня Христова, благодари на адвокатите, че са избрали смела професия, че са ангажирани да търсят и намират най-доброто сред най-доброто. По думите на Христова адвокатите знаят как да спорят, но и да защитават. Адвокатите умеят да защитават, за да постигнат баланс, който е важен за нашето общество.

Трифон Панчев, кмет на Дряново посочи, че това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите. По думите на Панчев адвокатите не трябва да спират да се борят за прилагането на закона, така, както трябва да бъде, а не както се налага от политиците и някои държавни органи.

Според председателя на Адвокатска колегия – Габрово Евгени Попов, адвокатурата има ролята да отстоява принципа на законността, справедливостта, когато те са застрашени или нарушени. По думите на адвокат Попов адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, което дава на адвокатите самочувствието не само да решават собствената си съдба. Той смята, че адвокатите помагат за решаване проблемите на всички по един или друг начин.

Модератор на първия панел от дискусията бе aдвoкam Златомир Жечев, заместник-npeдceдаmел на Висшия адвокатски съвет (BAдвC), а на втория – aдвoкam Валя Гигова, заместнuк-npeдceдameл на BAдвC.

Конференцията бе под мотото „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото“.

Програмата за събитието започна с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет, среща на главния секретар на съвета със секретарите на адвокатските колегии в страната в петък, 17 октомври.