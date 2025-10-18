4 нови урнови стени, 100 пейки, достъпни алеи и нови чешми на софийските гробища (Снимки)

Кметът на София Васил Терзиев съобщи за напредъка по почистването и обновяването на столичните гробищни паркове. Резултатите включват изграждането на 4 нови урнови стени, ремонт и възстановяване на ключова инфраструктура, изграждане на достъпни алеи, нови чешми и пейки - като част от поетия ангажимент да се осигури достойна среда за почит към паметта на покойните. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

"Изпълнихме ангажимента, който поехме към столичани – след десетилетия на неглижиране, трите големи гробищни парка в София вече са чисти, достъпни и достойни", заяви кметът на София Васил Терзиев. "Постепенно придобиват вид на истински паркове и сме щастливи, че това се вижда и от множеството благодарствени писма, които получаваме. И това е само най-видимото." СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Столична община, благодарение на усилената работа на екипите от "Зелена система", "Гробищни паркове" и Столичния завод за отпадъци, успя да разчисти около 2400 дка площ, която беше изоставяна повече от десетилетие. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

"Преди година и половина си поставихме целта да променим ситуацията и да осигурим среда, в която хората да могат да скърбят спокойно и с уважение".

Сред основните постигнати резултати от началото на 2024 година са:

Разчистване и поддръжка: Отстранени са над 400 тона отпадъци, храсти и растителност. За първи път парковете са заложени и за текуща поддръжка, което гарантира, че няма да се стигне до ново запустяване.

Инфраструктурни подобрения: Поставени са над 100 нови пейки, премахнати са над 100 опасни дървета и са ремонтирани всички чешми, като са добавени и нови. Изградени са 4 нови урнови стени, а в разширението на Централните гробища са оформени временни алеи и е започнала подготовката за изграждане на асфалтови. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Технологии и обслужване: Стартирана е дигитализацията на гробищните паркове, като един вече работи онлайн ("Банкя – м. Полето"). Извършени са спешни ремонти на хладилни камери и е осигурен авариен генератор.

Културно наследство и общност: Възстановени са паметници на значими български личности и е предоставен отделен парцел за ритуалите на мюсюлманската общност.

"Призовавам всички столичани да се включим в този ангажимент. Общината ще продължи да се грижи за общите алеи и пространства, но поддръжката на самите парцели е отговорност на всеки един от нас. Нека заедно запазим тази достойна средар", допълни кметът Терзиев.