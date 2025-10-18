Бойко Борисов: Всички казват - да има правителство, да не се ходи на избори ама... Борисов да каже

Всички от една страна казват - да има правителство, да не се ходи на избори ама... Борисов сам да каже какво иска да правим. Не е хубаво на избори, ама пък Борисов сега да видим сега какво да направи друго. Какво повече да направим? Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Габрово. Той е на стадион "Христо Ботев" в града, където се открива новото осветление.

"Онзи ден бихме "Локо" (Сф), играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям", каза Борисов.

"Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово - един модерен обект, завършен само за 3 месеца и половина", обяви лидерът на ГЕРБ.

"Община Габрово кандидатства за изграждане на осветление на стадиона по време на нашето управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв. Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти.

Когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати.

Всички казват: „Да има правителство, да не се ходи на избори". А после: „Да видим Борисов какво може сам да направи." Ето, че ние показваме какво можем.