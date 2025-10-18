ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: Всички казват - да има правителство...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21528952 www.24chasa.bg

Наказват служителя, глобил Андрей за фигурите на деца до опасни пешеходни пътеки

4392
СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА “КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ”

Обрат за детските фигури по опасни пешеходни пътеки в София. След глобата на студента, който ги постави, инспекторатът ще наложи дисциплинарна санкция на служителя си, написал фиша. Причината е, че инспекторът не е съобразил добрите намерения на инициативата, пише NOVA. 

Преди седмици Андрей и негови съмишленици слагат 10 детски фигури на пет опасни пешеходни пътеки в София. На една от тях загина 15-годишният Филип.

„Аз самият съм потърпевш на ПТП още в ранна детска възраст, когато карах колело и бях бутнат от автомобил. Смятаме, че това ще даде възможност безотговорните институции да поемат отговорност най-накрая, а шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя", посочва Андрей.

За поставянето и финансирането помагат младежи от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" и националният отбор по кикбокс: „Изработени са чрез 3Dпринтиране. Отдолу са стабилизирани с бетон. Самата фигура е направена от фибростъкло като защитен слой и всичко е рисувано на ръка".

Още в първия ден две от фигурите са изпочупени от вандали, но, както писа "24 часа", за другите идва 50 лева глоба от Столичния инспекторат.

„То е издаден фиш, аз буквално един час, след като ми беше връчен го платих. Аз още от самото начало на акцията знаех, че не съм го съгласувал, но именно и това беше и целта, защото искаме да дадем отзвук на цялата инициатива", казва студентът. 

От инспектората обясниха първо, че монтажът на каквито и да било елементи се извършва само след съгласуване и документи.

Часове по-късно в нова позиция от Столичния инспекторат обясниха, че не са съобразени добрите намерения на инициативата и след вътрешна проверка инспекторът ще бъде санкциониран дисциплинарно.

На четири от пешеходните пътеки фигурите бяха премахнати, а казусът трябва да намери решение на среща между Андрей и инспектората в понеделник.

СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА “КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ”
Андрей показва фиша с глобата
СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА “КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ”
Андрей показва фиша с глобата
СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПА “КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ”
Андрей показва фиша с глобата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)