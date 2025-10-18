ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж на 27 години почина по време на състезание в Трън

Трагичен инцидент беляза състезанието „Вертикален Руй" в Трън, съобщиха на официалната си страница организаторите от Трънското туристическо дружество (ТТД).

От съобщението става известно, че участник в състезанието е починал. От Трънското туристическо дружество изказват съболезнования на семейството и близките.

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи.

От Пернишката болница потвърдиха, че екип на съдебна медицина е констатирал смъртта на състезателя на 27 години.

