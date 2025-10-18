Ученик от Английската в Пловдив в "Стани богат": Нямам високо самочувствие, аз съм нисък

Божидар Кочанов спечели 3000 лв. за вестника на училището

Божидар Кочанов от Английската гимназия в Пловдив отказа да заключи сумата от 1000 лв. в "Златната лига" на "Стани богат" с такава категоричност, че Ники Кънчев коментира, че самочувствие не му липсва. "Нямам високо самочувствие, аз съм нисък", отвърна Божидар. Той демонстрира чувства за хумор и миналата събота, когато времето стигна само за първите 5 въпроса. Пред да започне да играе днес, обясни, че е бил на състезанието "Ключът на музиката" и е станал втори в България. "Свиря на китара, правили сме и концерти", разказа още той.

На въпроса за 1000 лв. "Кой е представител на Преславската книжовна школа" Божидар използва жокер 50/50. След елиминиране на два отговорa останаха имената на Паисий Хилендарски и Йоан Екзарх. Участникът логично разсъди и избра Йоан Екзарх, което му донесе правилен отговор и още една крачка напред към по-голяма сума.

Божидар се затрудни на въпроса за 1500 лв., който беше "Коя певица стана част от първия изцяло женски екипаж, който стигна до ръба на Космоса с ракета за космически туризъм". Той избра жокера "Помощ от водещия". Ники Кънчев се включи и помогна с правилния отговор - Кейти Пери.

На въпроса за 2000 лв. ученикът се колебаеше - "След какво действие е открит Резус факторът". Божидар даде кратко обяснение за значението му, а за допълнителна сигурност потърси помощта на баща си адвокат Димитър Кочанов. Заедно маркираха верния отговор "Експеримент с маймуни", с което Божидар си гарантира сумата от 2000 лв.

Колебаеше се и на въпроса за 3000 лв., който беше свързан с гръцката митология "Кой дава на Тезей меч и кълбо конци, за да излезе от лабиринта на Минотавър, според гръцката митология". На него той отговори: "Ариана" и това беше вярно.

"Кой български град в миналото е носил името Пашмакли" беше въпросът за 5000 лв. "Мога да измисля нещо, но мога и да се откажа", каза той, когато чу питането и започна да разсъждава. Накрая се отказа, за да запази сумата от 3000 лв., която спечели за вестника на училището си.