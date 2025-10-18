ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврейски филмов фестивал в Швеция беше отложен от ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21529323 www.24chasa.bg

Пожар горя в къща в Казанлък тази вечер

816
Пожарна кола

Минути след 18: 00 часа днес е получен сигнал за пожар в къща в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам допълват, че на място са били изпратени три пожарни екипа, които са потушили пламъците. Огънят е угасен. Няма пострадали. Настъпили са материални щети.

През последното денонощие в страната с преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем са в жилищни сгради, един – в промишлени, и седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара.

Пожарна кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)