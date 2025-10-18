Протест в София срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици

Протест пред Народното събрание срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици. Според организаторите има множество случаи на шофьори, които са получили несправедливи обвинения заради разминавания в резултатите след кръвен тест.

Протестиращите поискаха спиране на практиката за автоматично задържане за 24 часа само на база положителен полеви тест, както и да не се отнема книжка и автомобил преди излизането на кръвните резултати – за тези, които изрично са заявили желание да дадат проба, пише БНТ.

Сред предложенията са да бъдат направени промени в закона, гарантиращи, че резултатите от лабораторните изследвания трябва да бъдат готови в срок до 14 дни от вземането на пробите.

Преди около 2 месеца шефът на МВР лично увери "24 часа", че ще работи да премахне практиката на масови арести за шофьори след положителен тест за дрога на пътя. Даниел Митов го направи с коментар под пост във фейсбук на Данка Василева, която публично се възмути от полицията заради задържането на Катрин Милева.

"Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати" от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона", написа тогава Митов.

В своя анализ, публикуван и в "24 часа", Данка Василева припомни и абсурдния случай, когато блъсната от бягащи от полицията мигранти жена бе арестувана, защото е шофирала "дрогирана". Оказа се, че полевият тест е реагирал на обезболяващи. И е взет три часа след катастрофата в болницата, което си е чисто закононарушение.

"24 часа - 168 истории" описа проблема с фалшиво положителните тестове за дрога на пътя и как ощетяват хиляди българи, които чакат с месеци резултат от лаборатория. Официално се знае, че в 40% от случаите положителният резултат за наркотици от дрегера се опровергава от кръвното изследване.