Радев посреща днес президента на Унгария Тамаш Шуйок

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок пристига днес на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Преди ден съветникът на държавния глава Димитър Стоянов обяви, че Румен Радев ще посрещне унгарския си колега с личната си кола, след като с промени в закона екипът му бе свален от колите на НСО.

Посещението на унгарския президент съвпада с Деня на българо-унгарското приятелство днес. Двамата президенти и водените от тях делегации ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

Днес Радев и госта му от Унгария ще посетят Родопския драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян. Там ще бъдат представени изложбата „В памет на едно обаяние" и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г. По-рано през деня двамата президенти ще посетят Бачковския манастир и къща музей „Ласло Наги" в Смолян.

В понеделник срещите ще продължат в София.