Зелето подрани, вече го налагат в Пловдивско, но едрата сол станала по–лоша (Снимки)

Мнозина вече извадиха бидоните и ги налагат със зеле. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Преди на бидон от 120 л слагах 2 кг, сега подсилвам с още половин кило, иначе зелките омекват, оплаква се домакиня

Между лев и 1,20 за килограм върви най–търсеният сорт зеле "Кьосе". Пазарите в Пловдив за залети с него, има и от другия – "Балкан", но хората предпочитат повече първия, защото е по–крехък и листата му стават за сарми.

Тази година зелките завиха по–рано заради горещото време, обясняват производители. За да спасят продукцията, казват, че през ден са я поливали през горещото лято. Но последните дъждове, които се изсипаха, направили зелките твърди като камък и ако продължат да стоят на корена, започват да се пукат.

Мнозина вече го налагат в бидоните, макар прогнозите да са за топло време до края на месеца. Обичайно зелето се слага в началото на ноември, най–късно до 10–и, ако искаме за Коледа да е готово. Сега обаче подранява с три седмици.

Зелето тази година подрани и хората вече почнаха да го налагат.
Бидон от 120 литра побира около 60 кг зеле, ако се уплътни добре със зеленчука. Между целите зелки в процепите е добре да се слагат половинки или четвъртинки, за да няма празнота. На това количество са нужни 2,5 кг едра морска сол. "Преди слагах 2 кг, но напоследък и тя се оказа калпава и увеличих дозата, за да не ми стане меко зелето", обясни домакиня, докато си купуваше от пазара на улица "Младежка". Твърди, че въпросната едра сол вече била по–слаба. "Разтварям я добре с вода и поливам зелките в бидона. Добре е  съдът да бъде с връх, защото след време зелките слягат и падат надолу", посочи майсторката. По думите й в първите 20 дни задължително трябва да се претака, за да се уеднакви навсякъде саламурата.

"Какво е Коледа без тлъстите зелеви сармички с кимион", казват пловдивчани и пълнят чувалите. 

Цяло лято през ден съм го поливала, за да го спася от сушата, казва производителка.
Цяло лято през ден съм го поливала, за да го спася от сушата, казва производителка. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

