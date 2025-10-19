Зелето подрани, вече го налагат в Пловдивско, но едрата сол станала по–лоша (Снимки)

Преди на бидон от 120 л слагах 2 кг, сега подсилвам с още половин кило, иначе зелките омекват, оплаква се домакиня

Между лев и 1,20 за килограм върви най–търсеният сорт зеле "Кьосе". Пазарите в Пловдив за залети с него, има и от другия – "Балкан", но хората предпочитат повече първия, защото е по–крехък и листата му стават за сарми.

Тази година зелките завиха по–рано заради горещото време, обясняват производители. За да спасят продукцията, казват, че през ден са я поливали през горещото лято. Но последните дъждове, които се изсипаха, направили зелките твърди като камък и ако продължат да стоят на корена, започват да се пукат.

Мнозина вече го налагат в бидоните, макар прогнозите да са за топло време до края на месеца. Обичайно зелето се слага в началото на ноември, най–късно до 10–и, ако искаме за Коледа да е готово. Сега обаче подранява с три седмици. Зелето тази година подрани и хората вече почнаха да го налагат.

Бидон от 120 литра побира около 60 кг зеле, ако се уплътни добре със зеленчука. Между целите зелки в процепите е добре да се слагат половинки или четвъртинки, за да няма празнота. На това количество са нужни 2,5 кг едра морска сол. "Преди слагах 2 кг, но напоследък и тя се оказа калпава и увеличих дозата, за да не ми стане меко зелето", обясни домакиня, докато си купуваше от пазара на улица "Младежка". Твърди, че въпросната едра сол вече била по–слаба. "Разтварям я добре с вода и поливам зелките в бидона. Добре е съдът да бъде с връх, защото след време зелките слягат и падат надолу", посочи майсторката. По думите й в първите 20 дни задължително трябва да се претака, за да се уеднакви навсякъде саламурата.