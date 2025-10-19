Даниел Вълчев: Макар и в нарушение на закона, Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор

Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор, макар и в нарушение на закона.

Това каза по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет. Кашата била забъркана от Народното събрание, което трябва да избере нов Висш съдебен съвет.

Готов съм да се явя на публичен дебат за това, което казвам, уточни проф. Вълчев. Съдът на Европейския съюз казал следното: Тогава, когато е в нарушение на закон, изтекли мандати, част от най-важните правомощия по-скоро ги няма този орган.

Проф. Вълчев подробно разясни какви текстове се слагат в законите, за да се изключат от тях определени случаи. И обоснова защо и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов не изпълнява закона след 21 юли. Въпреки това той продължава да изпълнява функциите, защото няма друг избран, продължи с обясненията Вълчев.

Като декан на Юридическия факултет професорът комуникирал с тримата най-важни в съдебната система, най-малкото защото на държавен изпит трябва да има съдии от върховните съдилища и прокурори от Върховна касационна прокуратура. До кого да напиша писмо, ще го напиша до него, защото трябва да ми изпрати някой, предстои ни изпит по наказателно-правни науки, каза още проф. Вълчев.

"Правото действа занапред. Няма как да съобразим поведението си, ако не знаем каква норма действа. Понякога обаче правото действа върху заварени правоотношения", каза Даниел Вълчев.

Прогнозата му за случващото се в политиката през следващата седмица е, че са възможни нови театрални сюжети. А коментарът му за миналите дни е: Деликатната душевност на г-н Борисов беше на изпитание и ни показа етюд, доказвайки, че е самороден талант.

Една от пречките е да пътуваш с НСО и охрана. Така шеговито отговори на въпроса дали ще се включи в президентската надпревара.