Омбудсманът настоява за строителна забрана върху Боянското блато

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за спиране на всички изкопни и строителни дейности и за налагане на временна строителна забрана върху Боянското блато, докато не бъде осигурен траен статут на защита. Това става ясно от публикация във фейсбук.

Ето цялата публикация:

Сезирах кмета на София Васил Терзиев, главния архитект Богдана Панайотова и председателя на Комисията по устройство на територията в СОС Севделина Петрова с настояване за незабавни действия за предотвратяване на застрояването на Боянското блато и опазване на неговата екосистема.

Смятам, че при издаване на визи за проектиране и разрешения за строеж е необходимо да се извършва оценка на хидрогеоложкия риск, както е предвидено в управленската програма на Столична община 2023–2027 г.

Настоявам за спиране на всички изкопни и строителни дейности и за налагане на временна строителна забрана върху местността, докато не бъде осигурен траен статут на защита на Боянското блато.

Бях сезирана по казуса от Сдружение „Защита на Боянското блато", чиито представители ме информираха за продължаващи строителни дейности и поискаха спешна намеса.

Те припомниха, че още през 2021 г. и октомври 2025 г. са внесли предложения и подписка с над 1500 подписа за опазване на единствената естествена влажна зона в София.

В понеделник, 20 октомври, от 10:00 ч., Комисията по устройство на територията към СОС ще проведе извънредно заседание по случая, а гражданите организират мирен протест в защита на Боянското блато.

Боянското блато е не само природна ценност, но и жив щит на града срещу наводненията и климатичните промени.

Ще продължа да отстоявам правото на гражданите на чиста и здравословна околна среда.