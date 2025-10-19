ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена Замфирова спечели виртуалната световна купа...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21531039 www.24chasa.bg

33-годишен мъж загина в катастрофа край Раднево

2256
Мъж на 33 г е загинал в катастрофа Снимка: Архив

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа. По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място. В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Преди дни мъж на 52 г. загина при катастрофа с автомобила си в село Черна гора, община Братя Даскалови, припомня БТА.

Мъж на 33 г е загинал в катастрофа Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)