Прегазеният в София легнал преди удара, избягалата жена твърди, че не усетила как е минала през него

"Изобщо не усетих удара и не разбрах, че съм минала през човек". Това твърди в разпита си пред полицията 45-годишната жена, която вчера блъсна и уби сирийски пенсионер в София.

Инцидентът стана на бул. "Тодор Каблешков". Сблъсъкът става на пешеходна пътека пред голям магазин. Когато видял, че ще бъде ударен, 86-годишният сириец легнал на земята, става ясно от записи на камери. Така се надявал при сблъсъка кинетичната енергия от удара да не го изхвърли във въздуха. Жената минала през него, след което избягала.

От СДВР бързо разкрили самоличността й. Първо открили автомобила. След като се свързали с жената, тя почнала да ги разиграва. Затова била задържана едва посред нощ.

Очаква се тя да бъде обвинена. В момента е в ареста на СДВР. Тя няма предишни нарушения.