Наталия Киселова поздрави лекарите: Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави българските лекари с техния професионален празник, който отбелязват в деня на Свети Йоан Рилски – Чудотворец.

Изборът Ви да бъдете лекари е решение да се посветите всеотдайно на грижата за живота и здравето на своите пациенти, да дадете своите сили, енергия и познания в името на доброто, отбелязва председателят на парламента. Наталия Киселова подчертава, че няма друга професия, която да изисква толкова голяма съпричастност, самодисциплина и отдаденост, но и която да носи удовлетворение и радост от постигнатото в грижата за човека и неговото добруване.

Днес всички ние се обръщаме към Вас с искрена благодарност за усилията, които полагате в името на живота, и с пожелания да продължавате все така всеотдайно и компетентно да се грижите за болните, посочва Наталия Киселова. Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани и вярвам, че те са в основата на доверието и уважението на българските граждани към нашите лекари и специалисти, добавя тя.

„Нека Свети Йоан Рилски да бди над Вас и направлява делата Ви в името на живота, здравето и благоденствието на сънародниците ни", пожелава председателят на Народното събрание. Бъдете здрави, бъдете удовлетворени от благородната мисия, на която сте се посветили, и се радвайте на много лични и професионални успехи, добавя Наталия Киселова в поздравлението по повод Деня на българския лекар.