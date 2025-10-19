17–годишна загина на АМ "Тракия" край Пловдив след удар в мантинелата

Пореден кървав инцидент на АМ "Тракия" в района на Пловдив със 17–годишна жертва е регистриран снощи около 23,40 часа, съобщиха от полицията.

Лек автомобил "Мерцедес", управляван от 20–годишен се е блъснал в мантинелата на аутобана. В резултат на удара е загинало момичето, което се е возило. Лекарският екип, пристигнал на място, е констатирал смъртта му.

Шофьорът е задържан. По предварителна информация става дума за несъобразена скорост. А по това време на денонощието не е имало интензивно движение по магистралата.