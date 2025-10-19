Тя е в суперцентъра на Пловдив, но съперничи на Газа – разбита, мръсна, запусната (Снимки)

Квадратният метър на улица "Димчо Дебелянов" минава 3000 евро, за тези пари можеш да си купиш апартамент в Грац, където е чисто и поддържано

Тя носи името на най–лиричния ни поет Димчо Дебелянов, а в същото време е жестоко разбита, запусната и изоставена от години. Намира се на две крачки от хотел "Тримонциум".

"От това по–център няма. Как може така да изглежда улица в най–представителната част на Пловдив? Дълга е едва 100–ина метра. Ако общинарите имаха желание, можеха да я направят за нула време. В този вид е от години и не се знае още колко време ще е така", възмущават се живеещи на улица "Димчо Дебелянов". Настилка по улица "Димчо Дебелянов" отдавна няма, а се намира на две крачки от "Тримонциум". Снимка: Радко Паунов

Тя е първата перпендикулярна на улица "Капитан Райчо", влизайки откъм бул. "Цар Борис Трети Обединител". Още със стъпването на нея се натъкваш на огромни кратери. Цели участъци са без асфалт. От дупките се подават камъни и пепел. Тротоарите са все едно бомбардирани. Казаните са препълнени и изпочупени. Цялата е в много окаяно състояние.

"Спокойно може да съперничи на Газа. Но там има война, а тук – не", сравнява жена от близкия салон за красота. Тя е изумена как местната власт не взема мерки, а може да я стегне за кратко време. "През годините сме внасяли много жалби, но нищо", вдига рамене фризьорката. За куриоз на самата улица има две банки. Eдната е на ъгъла с "Кап. Райчо", а на другата служебните паркоместа за клиенти са точно в дупките.

През "Димчо Дебелянов" минават всекидневно коли, тъй като се явява и изход към бул. "Цар Борис Трети". Тротоарите са тотално разбити. Снимка: Радко Паунов

Между старите къщи никнат нови кооперации, а други са в процес на строителство. Квадратният метър за тях минава 3000 евро, тъй като се води суперцентър. "Извинявай, но за тези пари можеш да си купиш жилище в австрийския град Грац, където ще ти е чисто, асфалтирано и подредено", разсъждават минувачи.

"Лунен пейзаж, безобразие, какво друго да кажа", коментира таксиметров шофьор, минавайки през "Димчо Дебелянов". Човекът обясни, че чупят коли, каското ги поема, а след това застрахователите съдят общината.

"Знам я много добре тази улица. В годините многократно сме искали финансиране за нея от общината, за да може да се ремонтира водопроводът, канализацията и да се направи настилката. Някога по нея е имало асфалт, но сега той липсва. Тротоарите са в отчайващо състояние", коментира кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Според него заедно с "Димчо Дебелянов" трябва да се ремонтират едновременно и близките "Парчевич" и "Щросмайер", за да се реши целият проблем.

"Всичко зависи от кмета на общината и от местния парламент, който трябва да гласува средства. Ако ги осигурят, може район "Централен" да изпълни ремонта, а може и заместник–кметът по строителството Хакъ Сакъбов. Без значение кой ще е, въпросът е да се направи", допълни Стаменов.

Той обясни, че всяка година залагал в бюджета улица "Димчо Дебелянов" и го пращал в градската управа, но оттам средства за нея не идвали.

"За трите улици ще са нужни общо 1,2 – 1,5 млн. лева за подмяна на ВиК, ново осветление, настилки и тротоари. И тази зона ще придобие напълно нов облик", казва районният кмет.