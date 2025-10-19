Десетки чували с капачки събраха отново в София (Галерия)

Десетки чували с капачки са събрани до момента по време на поредната акция „Капачки за бъдеще", която се провежда днес в София. Мястото е пл. „Александър Първи Батенберг", а акцията ще продължи до 14:00 часа.

Всеки, който има събрани капачки, може да ги транспортира и да паркира на паркинга на площада, където доброволци ще го насочат и ще помогнат в пренасянето на капачките. На площада са паркирани и камиони, в които се събират всички донесени капачки.

Каузата продължава да бъде в помощ на детските и неонатологичните отделения в болниците в цялата страна. Предстои апарати да бъдат дарени в болниците във Враца, Монтана и Силистра. Инициатор на „Капачки за бъдеще" е Лазар Радков.

В кината се представя филмът „Великани", който е посветен на „Капачки за бъдеще", за цялата кампания и каузи. Със средствата, събрани от филма ще се дарят дефибрилатори в няколко училища, които са предвидени за работа от немедицински лица.

Ще обучим учителите как да ползват дефибрилаторите, като целта ни е да бъде изградена мрежа от "горещи точки" с подготвени хора, обясни Радков пред БТА.