Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

18,96% е избирателната активност в димитровградското село Черногорово

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Към 11:00 часа избирателната активност на балотажа на предсрочния частичен вот за кмет на димитровградското село Черногорово е 18,96 процента, съобщиха от пресцентъра на Община Димитровград, която регистрира броя гласували. Това са 150 от общо 791 жители на селото с право на глас.

Изборите започнаха навреме и в спокойна обстановка, информира БТА.

На първия тур на 12 октомври до балотаж достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от Движение за права и свободи, за която вота си дадоха 148 души. Третият участник, издигнатият от инициативен комитет Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 г. Живко Янков на 1 юли тази година.

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

