Инструкторът на загиналия 18-годишен край Бургас: Карал е минимум със 180-200 км/ч

„Аз съм му предавал часовете, всичко мина нормално. Учудвам се как се е подвел. Като видите само мястото на катастрофата е бил минимум със 180-200 км/ч. Аз с моя стаж също не бих се справил. Имаме и нощно шофиране". Това каза пред bTV Николай Киряков, инструктор на 18-годишния водач от трагичната катастрофа с три жертви от петък вечерта.

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорската си книжка.

Според данни от разследването километражът на автомобила е блокирал на 180 км/ч, което е значително над разрешената скорост за участъка.

„Ще проверяваме как е преминал изпитът по теория и практика. Изпитът по теория е взет от първия път, на 23 септември е взет и изпитът по шофиране. Ще проверим как е протекло обучението и ще дадем информация. От 12 юли е въведена дигитализация. Километражът е блокирал на 180, което е над скоростните ограничения", каза Слав Монов, изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация".

В катастрофата загинаха трима младежи - 18-годишният шофьор и двама пътници на по 17 години. Шофьорът загинал на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място. Другото момче издъхнало по път за болницата.