Свещеникът на Илиана Раева е понижен заради нарушения, но продължава да служи в храма

"Във връзка със смущения сред православни християни в с. Долни Богров, Софийската света митрополия съобщава, че след назначението на Негово Благоговейнство свещеник Георги Иванов за председател на църковното настоятелство при храма, досегашният председател и енорийски свещеник Янко Китанов продължава служението си в храма като втори енорийски свещеник". Това се казва в официално изявление от пресцентъра на Светия синод по повод недоволство на миряните от действията срещу дългогодишния свещеник на селото.

Назначението е предприето поради сигнали за нередовно отслужване на света Литургия, обясняват от Митрополията.

При приемането на председателския пост, след извършена проверка, е установено, че за години наред липсва отчетност на документация и от години не са закупувани църковни свещи от склада на Софийската света митрополия, което представлява сериозно нарушение.

Призоваваме вярващите да не се поддават на внушения, които целят нарушаване на мира и разстройване на църковния ред.

Лично Илиана Раева се застъпи във фейсбук за отец Янко. Ето какво написа тя в профила си:

Искам публично да изкажа моето огромно възмущение за всичко, което се случва с отец Янко от с. Долни Богров, селото в което живеем с Наско от 9 години!

Отец Янко е от 43 години в селото. Той е станал част от всяко семейство и къща в селото. Той ни прави кръщенетата, празничните църковни дни, погребенията, молебен за успех на националния отбор по художествена гимнастика всяка година в началото. Правил е молебен за успех на футболния отбор на ПФК "Левски", правил е инициативи за събиране на средства за черквата в селото и за манастира...

Всички жители на селото го уважаваме безкрайно и за нас той неделима част от селото ни.

От няколко дни всички сме шокирани, че е изпратен нов свещеник и отец Янко, който е жив и здрав трябва да бъде заменен. Новият свещеник дошъл, махнал икони от черквата, които са дарявани от хората, сменил патроните на вратите на черквата... Не ми го побира акълът... Хората от селото възмутени направихме подписка. Внесохме я където трябва. Очакваме все още решение след внесената подписка. През това време в селото имаше бунт срещу новия свещеник. Хората не го допускат. Всички си искаме отец Янко. Патриархът дори се обаждал на отец Янко да иска да успокоява жителите на селото.

Ние си искаме отец Янко. В близки села имат нужда от свещеник, защото няма. Да го пратят там. Ние си имаме от 43 години отец Янко и не искам нов свещеник!

Дано разумът, справедливостта и добротата да победят и отец Янко да получи полагащото му се уважение.