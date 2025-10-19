МВР работи по 161 производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет

От началото на тази година до момента има образувани 161 досъдебни производства във връзка с хакерски атаки и финансови измами в интернет пространството, каза заместник-министърът на вътрешните работи Любомир Йосифов на годишната среща на местните власти. Според него, взаимодействието между структурите на Министерството на вътрешните работи и местните власти е от съществено значение за това хората в съответните населени места да са спокойни за прехода към еврото.

Заместник-министърът посочи, че с взаимодействие между МВР и Националното сдружение на общините хората от уязвимите групи и от малките населени места могат да бъдат подготвени да се предпазват от злоупотреби и подвеждане. "Нашите колеги от съответните структури са провели множество срещи с хората от областните управители, кметовете и кметските наместници, няма да казвам колко е голям броят на тези срещи, имаме уговорката тези срещи да бъдат по-позитивни и резултатни. Имаме добър синхрон с „Български пощи" и със съответните ръководители на областните станции за превеждане на по-големи суми", каза още Йосифов.

В сайта на главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и във фейсбук страницата на дирекция "Киберсигурност" има информация, с която всеки български гражданин може да се запознае с методите и механизмите, които престъпният свят се опитва да прилага по отношение на тези измами и злоупотреби в интернет пространството.