27 пияни и 13 дрогирани са хванати да шофират за ден

12 333 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 12 836 водачи и пътници. Съставени са 3588 фиша и 571 акта за установени административни нарушения, отчетоха от МВР.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а други двама са отказали тестване.