След скандала с изборите - купен вот и при „Мис Пазарджик 2025"

Купеният вот освен в политиката намери място и в конкурсите за красота. Изкуствено увеличаване на харесванията и манипулация беше установено от организаторите на конкурса за красота "Мис Пазарджик 2025". Това съобщават те на фейсбук страницата на конкурса броени дни, след като скандал за купен вот в Пазарджишко на извънредните избори за общински съветници доведе до проверка на работата на местната полиция и дори до остраняването на шефа й.

"След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот"), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят", пишат организаторите.

"След обективна преценка, екипът на „Мис Пазарджик" реши титлата „Лице на публиката 2025" да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот", съобщават организаторите на конкурса, като благодарят на всички за проявеното разбиране. ‼️ Важно съобщение от екипа на „Мис Пазарджик 2025“ Скъпи публика, Благодарим на всички, които се включиха с ентусиазъм... Posted by Мис Пазарджик / Miss Pazardzhik on Saturday 18 October 2025

Минути след позицията относно установените нередности, организаторите публикуваха победителката в конкурса за красота. Тази година това е Стефани Дудова.