Кучета са били застреляни и скалпирани в село край Генерал Тошево

Германецът Йенс Хесе, който живее в България от четири години, съобщи за шокиращ случай на разстреляни и осакатени кучета в село Малина край Генерал Тошево, пише "Про Нюз Добрич". Хесе е известен със своята кауза да спасява и приютява бездомни, болни и възрастни животни, като се грижи за 15 кучета в имота си.

По думите му, преди около седмица три от познатите на местните жители кучета, за които те се грижели ежедневно, са били убити по особено жесток начин – застреляни, след което осакатени, с отрязани уши и кожа от врата и главата.

„Те не бяха агресивни, не ловуваха, просто живееха спокойно между нас", пише Хесе в социалните мрежи.

Според свидетели от селото, полицията е била уведомена, но служителите заявили, че „няма престъпление", тъй като ловците имали право да стрелят извън населеното място. Германецът определя това като недопустимо и настоява институциите да се самосезират и разследват случая.

„Кучетата и котките не са дивеч и не подлежат на лов и отстрел. Те са под закрилата на Закона за защита на животните. Никой няма право самоволно да реши, че може да стреля по тях", посочва Хесе, цитирайки разпоредбите на закона.

Той допълва, че през последните две седмици девет кучета са изчезнали в селата Малина и Преселенци, като някои са намерени убити, а други – безследно изчезнали. „Това е ужасно престъпление и не трябва да остане безнаказано. Тези животни заслужаваха любов и защита, а не страдание и смърт", казва Хесе.

От организацията заявяват, че ако българските власти не предприемат действия, ще сезират международни институции, включително Европейския съд.

Хесе, с помощта на адвокат, е подготвил официална жалба до полиция и прокуратура за умишлено убиване и жестоко отношение към животни. В документа се настоява да бъде образувано досъдебно производство, да се извършат експертизи и да бъдат разпитани свидетели.