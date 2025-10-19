ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

Раздават вода за пиене на нуждаещи се в Елена

Дима Максимова

[email protected]

1240
Общината ще раздава по 10 л. минерална вода на възрастни, болни и трудноподвижни хора Снимка: Община Елена

Кампания за снабдяване на нуждаещи се с минерална вода започва от понеделник в община Елена. Акцията е заради постъпили сигнали и притеснения за качеството на питейната вода от язовир "Йовковци", която от седмица тече мътна и миришеща на тиня. От РЗИ - Велико Търново препоръчват да не се пие.

С цел намаляване на създалото се напрежение и в подкрепа на трудноподвижни хора с увреждания и самотно живеещи възрастни, Община Елена ще ги снабди стуби по 10 литра вода.

Заявките се приемат при кметовете и кметските наместници по населените места. За град Елена има обявен специален телефон.

Разносът на водата за град Елена ще се извършва от служителите на Домашен социален патронаж, а по селата – от кметовете и кметските наместници.

От местната управа призовават да не се създава излишна паника, защото е неоснователна, а тези, които имат нужда от съдействие, както и техните близки, да подадат своевременно заявка, за да може помощта да достигне до всеки навреме.

