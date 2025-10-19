Укрепване на свлачище ще затвори пътя Велико Търново - Арбанаси в идните дни

Свличане на земни маси заплашва да прекъсне натовареното трасе Велико Търново- Горна Оряховица през Арбанаси, вълнуват се в социалните мрежи. Появиха се и снимки, които показват застрашително подкопания асфалт и свличането на стръмния склон след дъждовете.

"Пътят не е пропаднал, само около 35 см от банкетът в участъка", успокои директорът на Областно пътно управление в старата столица инж. Венцислав Ангелов. Нарушено е отводняването, а водата е отнесла част от бетоновите улеи.

Служителите на АПИ вече са предприели мерки. В понеделник ще бъде свикана комисия и ще започне работа по стабилизиране на участъка.

Има изготвен технологичен проект, уведомена е и АПИ за превантивния ремонт. Той е включен в заданието за проектиране на голям ремонт, който ще се случи следващата година. В него е заложено и обезопасяване с мрежи на участък с падащи камъни. Засега само ще се стабилизи частта от пътя, която е отмита от дъждовете.

Вероятно строителните дейности ще започнат още във вторник, а пътят Велико Търново – Арбанаси ще бъде затворен до приключване на работата.