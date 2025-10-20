Персонален НОИ от "24 часа": Заявление за преизчисляване на пенсия с допълнителен стаж и доход се подава еднократно

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно. Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

Преди 3 г. подадох заявление за преизчисляване на пенсията ми, работещ съм. Трябва ли да пускам ново? И какъв е процентът, с който се преизчислява пенсията? Валентин Петров

С разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:

Служебно преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване работещите пенсионери не подават заявления в териториалното поделение (ТП) на НОИ, като преизчисляването се осъществява от 1 април на съответната година за всички пенсионери. Преизчисляването се извършва като се вземат предвид данните за съответното лице, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година.

Ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата подават еднократно заявление по обр. УП-28. Преизчисляването се извършва ежегодно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Когато преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.

Размерът на увеличението на пенсията е строго индивидуален за всеки пенсионер, тъй като се отчитат наличните за всяко лице данни за осигурителен стаж, осигурителен доход, начална датата на отпускане на пенсията и др.