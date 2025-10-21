Персонален НОИ от "24 часа": Може да подадете заявления и документи за стаж и доходи от Великобритания в НОИ, ако сега живеете постоянно в България

“24 часа” и седмичникът за втората половина от живота “Клуб 100” имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Казвам се Лозан Попов, на 75 г. От 2007 до 2017 г. работих при различни работодатели във Великобритания, при които бях задължително осигуряван. От 2017 г. се върнах в София и към настоящия момент свързвах двата края със спестените средства и пенсията от България в размер на около 450-500 лв. Здравословното ми състояние, напредналата възраст и приключването със семейните контакти не ми позволиха досега и към настоящия момент да посетя Великобритания и да уредя въпроса с пенсията, която заслужавам. Притежавам всички официални оригинални документи и извлечения за доходите ми, удръжките от заплатата и пр. за всеки отделен работодател.

Разпоредбата на чл. 45, пар. 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 вменява на заинтересованото лице задължение за подаване на заявление за пенсия в институцията на държавата, в която пребивава или алтернативно - в институцията на държавата, чието законодателство последно е било приложимо към заинтересованото лице.

Предвид изложеното, основно правило за подаване на заявлението за пенсия по условията на европейските регламенти е то да се подава в институцията на държавата по местопребиваването/местоживеенето на лицето, във вашия случай това е България. Необходимо е да представите всички документи, доказващи осигуряване във Великобритания, в Териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес. Подаденото от вас заявление ще бъде препратено до компетентната институция на Великобритания по електронен път чрез Системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация (Electronic Exchange of Social Security Information system - EESSI).