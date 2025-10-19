Диана Русинова за катастрофата с тримата загинали младежи: Реалната скорост е била около 160 км/ч

"По непотвърдена информация, реалната скорост е била около 160 км/ч - факт, който се потвърждава и от това, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара". Това заяви във Фейсбук Диана Русинова от европейския център по транспортни политики относно трагичния инцидент с трима младежи, които катастрофираха край Бургас.

"Скоростта на километража е блокирана на 160 км/ч, което е двойно над допустимото", каза и шефът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Слав Монов.

По думите Диана Русинова става въпрос за поредната дързост на неопитен водач, завършила с фатален край и "три млади живота - изчезнали за секунди". "Това не е просто инцидент. Това е симптом на липсата на държава, липсата на контрол и липсата на реална политика по пътна безопасност", коментира експертката от европейския център по транспортни политики във Фейсбук.

В катастрофата загинаха трима младежи - 18-годишният шофьор и двама пътници на по 17 години. Шофьорът загинал на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място. Другото момче издъхнало по път за болницата.

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорската си книжка.

В понеделник в община Созопол е обявен ден на траур в знак на съпричастност към кончината на трите момчета.