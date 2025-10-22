Персонален НОИ от "24 часа": Индивидуалният коефициент може да намалява дори ако след пенсия се осигурявате на максимален доход

“24 часа” и седмичникът за втората половина от живота “Клуб 100” имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Пенсионер съм от 4.07.2023 г. след навършване на необходимите години и стаж за пенсиониране 3-та категория труд. Продължавам да работя на трудов договор на пълно работно време 8 ч. и съм осигурен на максималния осигурителен доход. В края на януари 2024 г. подадох УП-28 за преизчисляване на отпуснатата ми пенсия. След изтичане на сроковете получих разпореждане, в което е упоменато, че пенсията ще бъде актуализирана само с времето, в което съм работил, а не и с осигурителния доход, защото индивидуалният ми коефициент се намалява? Продължавайки да работя и през 2024 г., отново се случи същият казус - пенсията се актуализира само на база времето, през което съм работил, без да се вземе предвид внесените осигурителни вноски. Как се получава намаляване на индивидуалния ми коефициент, въпреки че продължавам да се осигурявам - обяснете ми го по възможния най-прост начин (без да цитирате алинеите от чл. 70 на КСО), те могат да се прочетат в КСО? Какъв е смисълът да се внасят осигуровки (на максимален осигурителен доход), като тези вноски нямат отношение към актуализация на отпусната пенсия? Сумите от осигуровки, които се внасят по моето ЕГН ежемесечно, къде отиват и за какво се използват? Дали този казус е недомислие в КСО, приет през далечната 1999-а? Веселин Кръстев

Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) всеки пенсионер може да поиска преизчисляване на пенсията му за трудова дейност с допълнително придобития от него осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, ако подаде заявление образец УП-28 в териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ).

В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Преизчисляването се извършва, като се вземат предвид данните от информационната система на НОИ, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението. Пенсията се преизчислява всяка година от първо число на месеца, следващ месеца, през който за първи път лицето е подало заявлението.

В случай че ежегодното преизчисляване на пенсията с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът ѝ се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период (чл. 102, ал. 4 от КСО).

Във връзка с питането ви следва да имате предвид разпоредбите на чл. 70, ал. 8, 9, 10, т. 2 и ал. 11 от КСО, с които е регламентиран начинът на изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. Индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. При това изчисляване сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се разделя на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца - за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. За да се изчисли индивидуалният коефициент, първо е необходимо да се изчислят съотношения между осигурителния доход на лицето за всеки месец от периода, за който се изчислява коефициентът, и средния осигурителен доход за страната за същия месец.

Във вашия случай индивидуалният коефициент намалява въпреки осигуряването ви на максимален осигурителен доход, което се дължи на тенденцията на намаляване на съотношението между осигурителния ви доход за месеца, който се задържа на едно и също ниво всеки месец (в числителя), и средния осигурителен доход за страната за съответния месец, който всеки месец трайно нараства (в знаменателя) - за месеците след отпускането на пенсията ви.

На официалната интернет страница на НОИ е публикувана “Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.”. Методиката може да намерите на сайта на НОИ - банер “Пенсии” - Допълнителна информация, данни и съобщения - Методики за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсия.

Информация за средномесечния осигурителен доход за страната, обявен от НОИ, е достъпна на сайта на НОИ в рубрика Публикации (в долната част на страницата) - Информационни материали - За пенсионирането - Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от НОИ.

В допълнение, лицата, които работят на трудов договор, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по реда на КСО. Задължителните осигурителни вноски, които правят осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, постъпват във фондовете на държавното обществено осигуряване, които функционират на солидарен принцип. Средствата от фонд “Пенсии” се разходват за изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, наследствени пенсии и добавки, осъвременяване и индексиране на пенсиите, както и други разходи, свързани с пенсиите.