ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21532941 www.24chasa.bg

Харалан Александров: Тревогата, че Борисов ще тръгне да обръща лодката, е неоснователна

2264
Харалан Александров. Кадър Нова нюз

"Най-голямата партия носи най-голяма отговорност. Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството и нещата се нормализираха много бързо. Ако е имало тревога, че ще протече сериозно сътресение или че Борисов ще тръгне да обръща лодката или да я клати силно, тя е неоснователна, тъй като неговите приоритети са много ясни. Той винаги го е казвал. Мисля, че го каза и тогава по неговия си начин - стабилността, спокойствието и държавният интерес, след това партийният и едва на трето място неговите лични обиди и удовлетвореност от начина, по който се случват нещата". 

Това коментира пред БНР социалният антрополог и анализатор Харалан Александров. 

"Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление, което е така по силата на демократичните правила и принципи", каза още той. 

"Пеевски е най-демонизираният и най-дехуманизираният политик в България", коментира още анализаторът. 

"Това, разбира се, е проблем, защото поставя ограничения в потенциално разширяване на влиянието и спечелване на периферия, но да не забравяме, че това беше така и с Ахмед Доган. На практика поемайки ДПС по един доста драматичен начин, не без борба, той някак пое пасивите, наред с активите, тъй че тази омраза, която имаше към Доган, по един естествен начин се прехвърли към Пеевски". 

Харалан Александров. Кадър Нова нюз

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)