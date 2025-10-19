Над 100 души пресъздадоха Петричкия инцидент отпреди 100 г.

"През последните три дни обществеността на Петрич отдава своето уважение за постигнатото, за тази отдаденост, за тази смелост, с които нашите предци изписват страниците на историите на Петрич и на България през 1925 година. Петричкият инцидент е един апотеоз на чувството за справедливост и борбен дух на петричани. Въпреки организираната и голяма гръцка войска, въпреки по-добре въоръжената войска, никой не отстъпва. Защо? Заради върховно чувство на принадлежност към земя и род, клетва към България и към Бог. Клетва да не се отстъпва пред никой за нищо и никога. Това е идеалът, който обедини всички." Това каза кметът на община Петрич Димитър Бръчков на заключителното събитие, с което общината отбеляза 100 г. от Гръцко-българския въоръжен конфликт през есента на 1925 г., познат като Петричкия инцидент.

На 19 октомври гръцки войник навлиза на българска територия в прохода Демир капия и е убит от нашите. Тогава гръцки войски навлизат на българска територия, превземат и опустошават 10 села, но не успяват да нахлуят в Петрич. Спират ги стотици доброволци и чети на ВМРО. България отправя жалба до Обществото на народите и след бърза намеса на международната организация, е наредена гръцките войски да се изтеглят от българска територия, а страната ни получава 30 млн. лв. обезщетение.

Събитията отпреди век бяха пресъздадени от над 100 участници от сдружение „Арамии" и Национален клуб „Традиция" край хижа "Беласица".

В знак на почит и признателност към героизма на участниците в Петричкия инцидент бяха положени цветя на паметната плоча в прохода Демир капия в планина Беласица.