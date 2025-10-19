Румен Радев се качи на шкодата на Десислава пред президента на Унгария

На шкодата на съпругата си Десислава се качи президентът Румен Радев, след като отказа да се вози повече с НСО в знак на солидарност с екипа си.

Със сребристата лична "Октавия" на жена си, която тя си е купила преди 7 години, той се появи в Пловдив и Смолян тази неделя. Под тепетата Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, който е в България по негова покана. А че президентът ще направи демонстрацията пред госта, съобщи по-рано през деня секретарят му по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ.

Със шкодата "Октавия" държавният глава пристигна в смолянския квартал Райково следобед. Той слезе от колата от задната седалка, след което слезе и съпругата му.

Радев отказа изявление през медиите, но се здрависа с хората, които очакваха да го видят между които и сестрата на заместник министъра на МРРБ Дора Янкова - Мария. След това се отправи към къщата - музей "Ласло Наги". Малко след него с официален кортеж пристигна и унгарският президент Томаш Шуйок. Съветниците на президента - Гълъб Донев, Пламен Узунов и служителите от пресцентъра също пристигнаха с лични автомобили.

Къщата, посветена на Ласло Наги е музей от 1981 г. Помещава се в Гьорджевата къща - сграда с архитектурна културна ценност с местно значение, строена преди 150 г. за жилищни и стопански нужди на фамилия Гьорджеви, занимаващи се с абаджийство. Постоянната експозиция в памет на Ласло Наги (1925-1978) включва най-важните елементи от изобразителното и поетичното му наследство. Както в поезията, така и в живописното и графичното творчество на Ласло Наги. В музея са и най-важните, свързани с българите и България стихове и картини на поета, иконите му на Свети Георги, както и откъс от краткото му есе за българската народна поезия.

Радев обяви намерението си да откаже колата на НСО с писмо до началника на Националната служба за охрана Емил Тонев в четвъртък. "Когато управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички ние, гражданите, трябва да я изграждаме отново. Може да е популизъм, но е справедливо решение", заяви тогава той.

Според подаваните от Румен Радев имуществени декларации личният му автомобил е Citroen C5, придобит за 3300 лв. през 2014 г., а Десислава Радева има "Шкода Октавия", купена за 7000 лв. през 2018 г.

Да вози със ситроена сина им Георги на училище бе засечена в началото на първия му мандат бившата съпруга на Радев - Гинка. Тъй като колата е придобита, докато още са женени, е била семейна собственост и явно Радев я е оставил след развода на екссъпругата си.

Официалната церемония по посрещането на унгарския президент е в София в понеделник.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите, ще тръгнат като администрация. Ние какво трябва да правим? Да тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт. Всички държави в света имат такива автомобили и те са точно заради тази цел. Между другото, пропуснали са да променят Закона за държавния протокол. Съгласно Закона за държавния протокол, нашата делегация от българска страна задължително трябва да бъде на Незнайния войн, пред "Александър Невски". Ние трябва да присъстваме там. Президентът трябва да представи нашата делегация, унгарският президент, който идва с 20 човека съветници и секретари, по същия начин трябва да представи тяхната делегация. Те отпътуват, а ние? Окей, няма проблеми, ще решим проблема", каза още Димитър Стоянов.