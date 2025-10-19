Започват Радичкови дни в Монтана

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Монтана отново ще почете Йордан Радичков с поредица от културни събития, събрани под знака на "Радичкови дни 2025". Програмата им започва на 20 октомври и продължава до 24 октомври - рождената дата на гениалния разказвач, съобщават от общината.

Тазгодишното издание на Радичковите дни ще започне с постановката на една от най-обичаните му пиеси „Лазарица". Спектакълът на Драматично-куклен театър - Враца ще се играе на 20 октомври от 19 ч. в Народно читалище „Разум 1883". Режисьорът Петринел Гочев е поверил ролите на Кирил Стаменов, Вероника Тодорова, Владинелла Кацарска, Виктор Василев, Цветана Горкиева, Теодор Софрониев.

На 24 октомври в 9.30 ч. възпитаници на Седмо средно училище, чийто патрон е писателят, ще поднесат венци и цветя пред паметника на Радичков. На него е посветено и закриването на Маратона на четенето 2025 в 10 ч. в Детски отдел на Регионална библиотека „Гео Милев".

Откриването на Национална изложба биенале „Тенец" – 2025 и връчването на наградите на отличените художници е своеобразна кулминация на честването на 96-ата годишнина от рождението на Радичков. Събитието ще се състои на 24 октомври от 17 ч. в Художествена галерия „Кирил Петров". В шестото издание на биеналето участваха 309 творби на автори от 39 населени места в България и от Турция. Жури определи най-стойностните произведения на графиката, живописта, скулптурата и приложните изкуства. Те ще бъдат показани в залата за временни експозиции на галерията.

Денят ще завърши с концерт на обединен детски комплекс „Ние, врабчетата", посветен на писателя и на Деня на народните будители. Спектакълът на младите таланти ще започне в 18.30 ч. в Драматичен театър „Драгомир Асенов".