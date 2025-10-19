80% от територията на “Люлин” и “Красно село” вече се почистват изцяло по график

Столичната община постигна 80% покритие на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" изцяло по график и обяви, че облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района, съобщиха от пресцентъра на общината.

"Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло без да разчитаме на договори да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много." Това заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.

Общината разчита през последните две седмици предимно на столичния завод за отпадъци, който нае няколко нови екипа - шофьори и оперативни работници. Ключова роля има и Столичният инспекторат, който прави плановете, маршрутите и насочва екипите на СПТО към критичните точки. СПТО нае един сметоизвозващ камион и получи още 9 за временно ползване от съседни общини и граждани - те ще останат на разположение на Столичната община поне до края на годината. Дружеството "Софекострой" също се включи с наряди в "Люлин".

Без съмнение неоценим е и приносът на стотиците граждани в целия процес, които предимно през двата уикенда, но и през делничните дни продължават да правят оборки, да събират отпадъци около контейнерите и да извозват отпадъци към временните точки за облекчаване на натоварването.

"Имаме нужда от още малко търпение от страна на гражданите. Имаме капацитет да покрием 100% от територията, но се случват аварии, хора излизат в болнични, вече им дължим и малко почивка - все стандартни оперативни казуси, за които все още нямаме буфер. Работим усърдно и в следващите няколко дни се надяваме да компенсираме недостатъците на новата ни организация," допълни Бобчева.

На 20 октомври сутринта в сметопочистването ще се включат 4 големи камиона, а следобед още два.

През целия ден са ангажирани 2 малки камиончета (ИБТ) за обслужване на труднодостъпни места.

За работа с едрогабаритни отпадъци на терен ще има 1 товарач с щипка и 1 мултилифт.

1 отряд за бърза реакция е в готовност за бърза реакция на критични сигнали.

Екипите ще работят по наряди, предоставени от Столичния инспекторат, като приоритет остава възстановяването на стандартното обслужване и на нормалния ритъм на живот за жителите на двата района.

Надежда Бобчева заяви по-рано тази седмица, че "Софекострой" е едно най-логичните стратегически решения за възлагане на чистотата в двата района, като. В тази посока СОС вече гласува - по предложение на общината, 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на неговия капацитет. Това е решаващата стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци.

Общината продължава да разчита и призовава жителите на "Люлин" и "Красно село" да продължават с разделното събиране и да се грижат за чистотата около контейнерите. Също така да продължат да използват временните контейнери за едрогабаритни отпадъци, а при възможност за битови до пълното възстановяване на нормалното сметоизвозване.