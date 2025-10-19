ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "червените" Христо Янев от колегите с...

Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА

Бившата депутатка от "Атака" Магдалена Ташева, която наричаше бежанците пришълци, е починала, съобщи на стената си Димитър Байрактаров от някогашния Патриотичен блок.

Ташева си е отишла след кратко боледуване, уточнява той. Тя беше и дълги години водеща на предаването "В окото на бурята" в телевизията на Волен Сидеров "Алфа". Там ярко застъпваше национализма. 

Ташева, която бе избрана в 43–ия парламент от Пловдив–област, се изявяваше като оратор. Украйна я обяви за персона нон грата.

Родена е на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. По образование е физик.

