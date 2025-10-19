Бащата на Сияна: Мога да докажа, че експертизата по делото на Сияна е манипулирана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бащата на загиналата Сияна - Николай Попов твърди, че вещото лице по делото проф. Станимир Карапетков и адвокатът на обвинения шофьор Явор Нотев са в близки приятелски отношения.

Двамата преподават заедно в Техническия университет и дори имат общ фен клуб на ЦСКА, каза Попов в предаването "120 минути" по bTV.

"От това помагане на хора и пиенето на кафе сме се докарали дотука! Да имаме една абсолютно нефункционираща правосъдна система", каза Николай Попов.

Той подчерта, че няма да спре битката си за справедливост, като настоя институциите да се самосезират и да започне реална съдебна реформа.

"Делото няма да ми върне детето, но ако променим системата, ще спасим много други деца", добави бащата на Сияна.

Според него съдебният експеримент е извършен с празен камион, което напълно изкривява резултатите.

"Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Следственият експеримент е направен с празен камион, защото товарът изчезна за 24 часа. А на базата на това се прави цялата експертиза! Това е безобразие", заяви още той.

Миналата седмица бащата на Сияна заяви, че десетки дела са манипулирани и ще поиска пълна пълна проверка по всички дела, по които Явор Нотев е бил адвокат, а Станимир Карапетков е бил вещо лице.

В същия ден проф. Карапетков призова Николай Попов да му се извини и каза, че според експертизата му виновен е шофьорът на камиона, а дядото на Сияна не е подведен под отговорност.