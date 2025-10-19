Жители на пловдивското село Труд: Протести до дупка, ако нямаме транспорт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към тях се присъединиха и хора от селата Маноле, Скутаре, Рогош, Трилистник, Манолско Конаре с настояване за същото

С протести до дупка се заканиха жителите на пловдивското село Труд, които днес за четвърти път блокираха кръговото кръстовище за Строево на пътя Пловдив–Карлово. "Докато не ни решат проблема с транспорта, няма да спрем", заявиха те и се отправиха на шествие.

Към тях за подкрепление дойдоха хора и от други села като Маноле, Скутаре, Рогош, Трилистник и Манолско Конаре. Те също искат транспорт до своите населени места и Пловдив.

"Ученици и работещи в областния град са принудени да се придвижват както могат. Това е недопустимо", негодуваха протестиращите. Според тях местната власт трябва да реши този проблем.

Съветникът Станимир Тончев обеща да внесе предложение в местния парламент на община "Марица".