Жители на пловдивското село Труд: Протести до дупка, ако нямаме транспорт

24 часа Пловдив онлайн

796
За четвърти път жители на Труд блокираха пътя Пловдив–Карлово.

Към тях се присъединиха и хора от селата Маноле, Скутаре, Рогош, Трилистник, Манолско Конаре с настояване за същото

С протести до дупка се заканиха жителите на пловдивското село Труд, които днес за четвърти път блокираха кръговото кръстовище за Строево на пътя Пловдив–Карлово. "Докато не ни решат проблема с транспорта, няма да спрем", заявиха те и се отправиха на шествие.

Към тях за подкрепление дойдоха хора и от други села като Маноле, Скутаре, Рогош, Трилистник и Манолско Конаре. Те също искат транспорт до своите населени места и Пловдив.

"Ученици и работещи в областния град са принудени да се придвижват както могат. Това е недопустимо", негодуваха протестиращите. Според тях местната власт трябва да реши този проблем.

Съветникът Станимир Тончев обеща да внесе предложение в местния парламент на община "Марица".

Според експерти няма как Пловдив да осигурява градски транспорт за жители на друга община. 

