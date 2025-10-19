Издирват 86-годишен мъж с начален стадий на деменция в Шумен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена от Шумен издирва дядо си - 86-годишният Злати Георгиев Йолдов. Мъжът е с начален стадий на деменция.

В неизвестност е от 17 часа. Облечен е с тъмносини дънки и черна блуза.

Внучката му моли, ако някой го види, да ѝ пише във фейсбук тук или да се обади на телефон 0890980976

Ето какво гласи публикацията ѝ:

Здравейте, издирвам дядо ми с начален стадий на деменция. Излезнал в района на детска поликлинка в 17ч. и все още го няма. Казва се Злати Георгиев Йолдов на 86 г. Моля ако някой го забележи да ми пише тук или да се обади на телефон 0890980976.



Облечен е с тъмно сини дънки и черна блуза.

