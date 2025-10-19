Радев: С президента на Унгария сме приятели и той разбра защо се возя с лична кола

„Отношенията ни с Унгария се развиват във възходяща линия – с активен политически диалог, икономическо сътрудничество, енергийна и транспортна свързаност, както и дълбоки културни традиции", заяви президентът Румен Радев по време на посещението си в Смолян, където заедно с унгарския си колега д-р Тамаш Шуйок отбелязаха Деня на българо-унгарското приятелство и 100 години от рождението на поета и преводач Ласло Наги.

Държавният глава пристигна в Смолян с личната си „Шкода Октавия", заедно със съпругата си Десислава Радева. Според имуществените декларации на държавния глава тази кола е собственост на Десисалва. Президентът не е шофирал, двамата се возеха на задната седалка.

На въпрос как е преминало пътуването по трасето Пловдив–Смолян, Радев коментира, че пътят трябва да бъде разширен и модернизиран, за да подпомогне икономическото развитие на региона.

„Може да изглежда още по-добре. Полагат се грижи да се поддържа, има мрежи навсякъде, където има свлачища. Но този път трябва да бъде разширен, защото Смолян няма как да расте икономически без добра транспортна свързаност", каза Радев.

На въпрос от медиите дали нашият президент е обяснил на унгарския си колега защо се придвижва с личната си кола, Радев заяви: "С него сме в чудесни приятелски отношения и той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна." Той благодари на президента на Унгария, че е приел поканата му именно когато се отбелязва вековния юбилей от рождението на Ласло Наги.

Радев отказа да коментира въпроси от политиката с мотива, че тя се променяла всеки ден. Свамата президенти заедно откриха в Родопския драматичен театър изложбата „В памет на едно обаяние" и музикално-поетичен концерт, посветени на Ласло Наги – унгарски поет и преводач на редица български произведения, почетен гражданин на Смолян от 1976 г.

За нас, българите, е още по-важно, че деня на българо-унгарското приятелство е деня на Св. Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ, посочи в словото си Радев. „Този ден е поредната важна стъпка, която насърчава ползотворното сътрудничество и приятелство между Унгария и България. И връщайки се назад в историята, в исторически контекст споделяме сходна историческа съдба, изправени сме били пред сходни изпитания и затова именно е тази духовна близост между нашите народи", каза още той.

Президентът благодари на кмета на Смолян Николай Мелемов за поддържането на къщата-музей на Ласло Наги и подчерта значението на българската общност в Унгария, която датира от XIV век.