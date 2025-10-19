Ще въведат ли ограничения за младите шофьори, след като младеж с 1 ден стаж уби себе си и още двама посред нощ?

От години се предлагат рестрикции колко мощни коли да управляват, за шофиране в тъмните часове, за допълнителни курсове по безопасност, но никой не ги гласува. Засега само им дават по-малко точки

Момче на 18 години уби себе си и още двама при катастрофа край Черноморец около полунощ на 17 октомври и хвърли в траур Созопол. Също през уикенда 20-годишен се заби в мантинелата на магистрала "Тракия" и загина 17-годишната му спътничка. И при двете трагедии скоростта е била превишена.

Тримата са пътували в автомобила край Черноморец. Карал най-големият от тях, но загубил контрол поради несъобразена скорост и се блъснал в крайпътно дърво. Младежът взел книжката само ден по-рано - на 16 октомври.

Заради трите жертви в понеделник в Созопол е обявен ден на траур. “Ще изпратим в последния им път двете ангелчета – Леон и Йордан. Светла и блажена да бъде паметта им. Почивайте в мир, мили деца”, написа във фейсбук кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков.

“По непотвърдена информация колата се е движела с около 160 км/ч - факт, който се потвърждава и от това, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара.” Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики. Според нея става въпрос за поредната дързост на неопитен водач, завършила с фатален край.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов пък веднага разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата. Караджов изказа съболезнования към близките на загиналите и пое ангажимент резултатите от проверката ще бъдат оповестени.

Първоначалните резултати показват, че младежът е започнал шофьорски курс на 27 май, който е продължил до 11 юли. На 25 август е преминал изпита на теория от първия път. На 23 септември е взел кормуването. Обучението обаче започнало, преди да е влязло в сила задължението всичко да се записва на видео - от взетите теоретични часове до практическия изпит. Това ще затрудни проверката, тъй като цялата документация се въвежда ръчно. Няма дигитален запис с маршрутите с джипиес координати и времетраенето на курса, заяви шефът на “Автомобилна администрация” Слав Монов.

“Аз съм му предавал часовете. Всичко премина нормално. Учудвам се как се е подвел. Според мен скоростта е била минимум 180 км/час. Аз, с моя стаж, също не бих се справил, ако нещо се случи с такава скорост”, коментира Николай Киряков - инструкторът на младежа. По думите му, момчето е преминало и задължителните часове по нощно шофиране.

Поредната катастрофа с млад шофьор стана повод Караджов да обяви, че ще се обсъди възможността младите шофьори да преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчно опит на пътя.

Рестрикции за тях се предлагат от години. Такива предложения имаше и при гласуваните последни промени в Закона за движението по пътищата от тази година, но всички текстове, засягащи начинаещите шофьори, отпаднаха. Единствено влязоха в сила от 12 юли нови правила за шофьорските курсове, при които всичко се записва дигитално, а маршрутът при практическия изпит се определя на случаен принцип чрез специално приложение. Тези нови изисквания обаче са записани в наредба, а не в закон.

Депутатите не приеха предложенията за ограничение за мощността на автомобилите, които може да управляват новите водачи. Идеята бе в първите две години от стажа им да сядат зад волана на коли, чиято мощност е до 120 конски сили. Мярката е взаимствана от Италия и Германия. В България обаче предложението се сблъска с класическото обяснение, че не може да се приложи.

Същата съдба имаше и идеята младите шофьори да карат с ограничен брой пътници - максимум двама през първата година. Отхвърлена бе и предложената забрана за нощно шофиране в първите шест месеца след получаване на книжка – норма, която в Австрия и Франция дава добри резултати. Отпадна и текст, според който младите шофьори трябваше да минават през допълнителен курс по безопасно шофиране шест месеца след получаване на книжката.

И така остана само най-безобидната рестрикция - контрол чрез точките. Новите шофьори получават за първи две години 26 вместо с 39. Целта е при тежко нарушение да има осезаема последица и по-бърза загуба на книжката при системни провинения. Има и увеличени санкции - при две нарушения за скорост книжката ще се отнема автоматично за шест месеца.

Други пет жертви на пътя само в събота

Още петима души загинаха в катастрофи само в събота. “Изобщо не усетих удара и не разбрах, че съм минала през човек.” Това твърдяла в разпита си пред полицията 45-годишната жена, която в събота блъсна и уби пенсионер в София, а след това избяга.

Инцидентът станал на бул. “Тодор Каблешков”. Сблъсъкът бил на пешеходна пътека пред голям магазин. Когато видял, че ще бъде ударен, 86-годишният сириец легнал на земята, става ясно от записи на камери. Така се надявал при сблъсъка кинетичната енергия от удара да не го изхвърли във въздуха. Жената минала през него, след което продължила. От СДВР бързо разкрили самоличността ѝ. Вече е обвинена за катастрофата. Тя няма предишни нарушения.

Начало на черната статистика в събота даде 33-годишен мъж. Около 2 ч през нощта край с. Знаменосец, община Раднево, той загубил контрол над аудито си и се забил в дърво. Починал на място.

Жена на 24 години пък загина между селата Михнево и Кърналово. Аудито, в което се возела, излязло от пътя и се обърнало по таван. Жената починала на място. Шофьорът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ - Петрич, за медицински преглед. Няма данни да са сериозно пострадали, пишат от МВР.

17-годишно момиче загина, след като млад шофьор се заби в мантинела на “Тракия”. То се возело в мерцедеса на 20-годишен приятел. Младежът е задържан. По предварителна информация става дума за несъобразена скорост.

Граничен полицай пък загина след катастрофа на път за работа. Около 7 ч сутринта той карал по бул. “Тутракан”. Внезапно изгубил контрол над колата и при влизането в кръговото се блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. Линейка откарала полицая в болницата, но той починал по пътя, а аутопсията показала, че е получил масивен инфаркт.