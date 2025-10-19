От София президентът тръгна с кортежа на НСО, в "Райково" слезе от шкодата на Деси (Обзор)

Радев направи демонстрацията с колите при посрещането на президента на Унгария в Смолян

През седмицата обяви, че слиза от държавното возило, за да е солидарен с хората от екипа си

На шкодата на съпругата си Десислава демонстративно се качи президентът Румен Радев, след като отказа да се вози повече с НСО в знак на солидарност с екипа си.

Със сребристата лична “Октавия” на жена си, която тя си е купила преди 7 години, той се появи в Пловдив и Смолян тази неделя.

Съседи на държавния глава в столичния квартал “Бояна”, които добре познават марките на двата автомобила от официалния кортеж на НСО - БМВ и “Тойота Ленд Крузър”, забелязаха посоката в маршрута на Румен Радев и съпругата му. Малко преди 12 часа държавният кортеж зави от “Бояна” към околовръстното шосе в посока Пловдив.

Под тепетата българският президент посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, който е у нас по негова покана.

Радев ще направи демонстрацията пред госта,

предупреди ден по-рано секретарят му по сигурност и отбрана и бивш служебен военен министър Димитър Стоянов пред БНТ.

Със сребристата “Шкода Октавия” държавният глава пристигна в смолянския квартал “Райково”. Той слезе от колата от задната седалка, след което слезе и съпругата му.

Съветниците на президента - Гълъб Донев и Пламен Узунов, както и служителите от пресцентъра също пристигнаха с лични автомобили.

Радев отказа изявление пред медиите при пристигането си, но се здрависа с хората, които очакваха да го видят, между които беше и

сестрата на зам.-министъра

на регионалното развитие Дора Янкова - Мария. След това президентът се отправи към къщата музей “Ласло Наги”.

Малко след него с официален кортеж пристигна и унгарският президент Тамаш Шуйок.

Президентът Румен Радев посреща унгарския си колега Тамаш Шуйок в Смолян. Снимка: Валентин Хаджиев

Румен Радев обяви намерението си да откаже колата на НСО с писмо до началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев в четвъртък. “Когато управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички ние, гражданите, трябва да я изграждаме отново. Може да е популизъм, но е справедливо решение”, заяви тогава той. И обяви, че ще е солидарен с екипа си, който бе свален от колите на службата със специална поправка в закона.



А решението на депутатите да свалят служителите на “Дондуков” 2 от лимузините бе разчетено от Радев като “разпад на държавността”.

Голямата драма дойде от факта, че никога президентството не е имало собствен автопарк, какъвто си имат МС, парламентът и всички държавни институции. На президента и вицепрезидента, както и на съпругата на държавния глава се полага луксозен автомобил с държавен гард от НСО, който се движи и с патрулна кола отпред. Това реално не се променя с поправките в закона.

Службата за охрана бе предоставяла автомобил и на главния секретар на президента Цвета Тимева, началника на кабинета Гълъб Донев, 6-имата му секретари (сред които Николай Копринков, Димитър Стоянов, Пламен Узунов) и шефа на протокола, установи проверка на “24 часа”.

В зависимост от програмата за деня и колко служители на администрацията са ангажирани с нея е имало и по 1 или 2 други дежурни коли

е имало и по 1 или 2 други дежурни коли

Така от транспортното обслужване на НСО - колата и въоръжен шофьор, досега се ползваха и лица, на които това не се полага. Сега вече няма да могат. Затова и Радев обяви, че ще се вози с лична кола.

Според подаваните от президента имуществени декларации личният му автомобил е Citroen C5, придобит за 3300 лв. през 2014 г. Да вози със ситроена сина им Георги на училище бе засечена в началото на първия му мандат бившата му съпруга Гинка. Тъй като колата е придобита, докато още са женени, е била семейна собственост и явно Радев я ѝ е оставил след развода.

На името на Десислава Радева пък се води “Шкода Октавия”, купена за 7000 лв. през 2018 г. По това време обаче двамата вече са сключили граждански брак - направиха го малко преди старта на предизборната кампания през късното лято на 2016 г. Така че де факто колата би трябвало да е семейна собственост.

На тази шкода се качи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов през есента на 2021 г. малко след като излезе от “Дондуков” 1. СНИМКА: АРХИВ

С излизането от “Дондуков” 1 Борисов смени прословутата джипка с партийна шкода

През март 2016 г. – тогава още премиер, той свали министрите си от колите на НСО, след това служебният кабинет на Радев и проф. Герджиков пак се качи на тях

Малко след края на мандата на третото си правителство Бойко Борисов слезе от джипката на НСО и се качи на партийна шкода.

Това се случи в началото на септември 2021 г., когато лидерът на ГЕРБ тръгна на обиколки из страната в поредната предизборна кампания от политическата въртележка през изминалите години.

Тогава Борисов подкара шкода, а не големия джип “Тойота Секвоя”, с който обикаляше, докато беше министър-председател.

Джипката, както всички я наричаха, бе собственост на Националната служба за охрана (НСО). Такива големи джипове у нас не се продават. “Секвоя” е американски вариант на популярния у нас “Ленд крузър”, но доста по-голям. НСО има още няколко такива, които се използват за транспорт на охранявани лица - главно за авангард на лимузините.

Бойко Борисов обичаше сам да кара джипката и да вози своите министри, обикаляйки из родината и напътствайки ги и критикувайки ги на живо от нея, докато охраната се возеше в лимузината. Когато обаче в края на август 2021 г. бе свалена охраната му от НСО, бившият премиер слезе от нея.

Подкара шкода, част от служебните автомобили на партия ГЕРБ. Неговата бе модел “Супърб 2.0, TSI”, 280 конски сили, 4х4, с оборудване Laurin & Klement - комфортна и мощна лимузина - флагманският модел на марката. Показа новата си кола за първи път в Айтос на 7 септември 2021 г., като премина с нея и по новостроящия се тогава път на Северния обход на Бургас.

Няколко месеца по-късно - през фавруари 2022 г., ГЕРБ купи и даде на НСО ново ауди да вози Борисов. Лимузината струваше 269 000 лв. и замени старо ауди, закупено от партията през 2014 г.

Колата бе една от версиите с най-високо оборудване на лимузината “Ауди А8” с бензинов двигател и мощност от 450 конски сили. В документите беше записано, че автомобилът е втора употреба, но е посочено, че е на 0 километра.

“Старият автомобил ни бе върнат от НСО и го продадохме за 120 хил. лв. С тези пари и добавка от партията закупихме новия и отново го предадохме на НСО, за да може службата да го ползва за транспорта на г-н Борисов, защото страда от липса на автопарк”, обясни тогава пред “24 часа” административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Още докато Бойко Борисов беше премиер, пък поиска министрите от третия му кабинет да слязат от колите на НСО. В края на март 2016 г. тогавашното правителство взе решение на подпис за това. Причината бе да се пестят пари за охрана, а и ведомствата разполагали с достатъчно служебни коли.

“Да се преустанови ползването от заместник министър-председателите и министрите на специализиран транспорт по Закона за Националната служба за охрана, считано от 1 април 2016 г.”, гласеше цялото решение.

Това обаче не продължи дълго, защото още с идването на служебното правителство на Огнян Герджиков - първото, назначено от току-що встъпилия в длъжност президент Румен Радев в началото на 2017 г., практиката не продължи. Аргументът на служебния премиер бе, че “спазването на решението на предишното правителство е въпрос на личен избор на министрите”. Така в края на февруари “24 часа” видя само трима от тях да идват на работа пеша, а не с мерцедесите на НСО.