75 нови калпака с орлово перо шият за гвардейците

Униформата излиза 1200 лв.

Попълват представителната част със 100 мъже и жени, изискванията за ръст отново са завишени

Търсят и доставчик на храна, порционът за закуска е 78 ст., за вечеря - 88 ст. без ДДС

75 бели кожени калпака и още толкова бели мундира ще имат гвардейците от Националната гвардейска част. Те са част от лятната униформа на военните от представителната част на армията. За целта оттам дават около 92 хил. лв. без ДДС.

Гвардейската униформа е създадена по идея на княз Александър Батенберг и командирът на Княжеския конвой Александър Мосолов, като за модел използват униформите на конницата.

От 1883 г. до днес униформата запазва първоначалния си вид

почти напълно. Тя се състои от гвардейски калпак, мундир, тъмносин брич със сребърни кантове и черни ботуши с шпори. Основната разлика между лятната и зимната униформа е в цветовете на калпаците и мундирите: малиновочервен и украсен с бели сърмени орнаменти мундир и сив калпак за зимната и бяла куртка с червени орнаменти и калпак в същия цвят за лятната. Типично и за двата вида е, че са богато украсени.

Изискването за калпаците е да са бели, с рибици, носач за перо, на който да се постави типичното за гвардейците орлово перо, както и характерната Александровска звезда. Прогнозната стойност за тяхното ушиване и доставка е около 25 хил. лв. без ДДС, което е по около 333 лв. за брой.

Мундирите също трябва да са бели, с украса и комплект с кушак и етишкет. За тях гвардейците дават 66,7 хил. лв. без ДДС, или по около 888 лв. за брой.

Поръчката е обявена в сайта за обществени поръчки на 7 октомври, като дотогава не е било осигурено финансиране за калпаците. Най-късно до 28 ноември обаче ще може да започне работа и по тях. Изискването към фирмите, които искат да ушият дрехите на гвардейците, е да ги изготвят по индивидуални размери, взети от определени военнослужещи, като трябва да се представят и по 2 проби. Платовете за униформите се предоставят от възложителя, но трябва да бъдат проверени за фабрични дефекти и повреди.

Търси се и кой да приготвя и доставя храна за гвардейците. За целта те дават около 740 хил. лева без ДДС. Очакванията на военните са тези пари да стигнат за кетъринга в следващите 3 г.

Тези с 24- и 15-часови дежурства получават храна 3 пъти на ден

Това важи и за гвардейците от караула пред президентството. За 10 часа дежурство се полагат безплатна закуска и обяд, а за 8 часа - само обяд. Храна се полага и на военните и цивилните служители от представителната част на армията, които участват в протоколни и представителни мероприятия, но тя се осигурява по допълнителна заявка. Това важи и за военните, командировани за съвместни събития с гвардейците.

Готвачите на гвардейците трябва да имат предишен опит с подобни доставки и собствено помещение за приготвяне на храната. Да разполагат с професионален технолог и готвач, както и с подходящ автомобил за транспортиране на храната. В цената е включено и извозването на отпадъците.

Предвидените цени за закуска са по 78 ст., за обяд - 1,29 лв., и по 88 стотинки за вечеря без ДДС. На първо място ще се класира предложилият най-ниска цена за трите хранения общо.

В края на този месец ще се проведе конкурсът за нови 100 гвардейци, обявен през август. Приемат се и жени, и мъже. В началото на годината най-голям недокомплект имаше именно при гвардейците - 63%, докато при Сухопътните войски бе 30%.

При новия конкурс изискванията за ръста на гвардейците пак са завишени - между 175 и 185 см, след като в предишни години заради липсата на кандидати се приемаха и високи 172 см. Не се допускат с наднормено тегло и видими белези и татуировки.

От 2300 лв. тръгва основната заплата на гвардейците, вземат и до 40% отгоре за продължителна служба.

За караул пред президентството се полагат по 50 лева,

а за всяко участие в церемонии, протоколни мероприятия и военни ритуали - по 80 лв. Отделно имат по 300 лв. ваучери за храна.

11 оркестранти пък се търсят за представителните оркестри на гвардейците, на Военновъздушните сили в Граф Игнатиево и на Военния университет във Велико Търново. Деветима са за гвардейския ансамбъл - за тромпет, фагот, обой, туба, цугтромбон, баритон, ударни инструменти и валдхорна. В НВУ също

търсят кой да свири на валдхорна, а на ВВС им трябва баритонхорн

Кандидатите - жени и мъже, трябва да са под 40 г., с професионален опит като музиканти, годни за военна служба, неосъждани и с поне средно образование. Документи се подават до 20 октомври. На изпита ще се проверяват и общата култура и физическата подготовка на инструменталистите. Трябва да покрият норматив за коремни преси, лицеви опори и крос. Единични места през лятото бяха обявени и за военните духови оркестри в София, Варна, Карлово и Стара Загора.